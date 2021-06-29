29 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’29 Haziran 2021 Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 29.06.2021 Pazar yayın akışı

06:30Oynat Bakalım

07:00Oynat Bakalım

08:30Çook Yaşa

09:45On Yaş Genç

10:30Süper 1 Takım

11:00Yerli Sinema

13:15Kırmızı Oda

17:15Survıvor Panorama

20:00Survıvor



00:15Survıvor Ekstra

01:30Dizi

03:308*8

04:45Bilginiz Olsun

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