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29 Haziran 2021 Salı TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Birçok kişinin merak ettiği Salı TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 29 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Salı TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

29 Haziran 2021 Salı 00:01
29 Haziran 2021 Salı TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 29 Haziran 2021 Salı TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 29 Haziran 2021 Salı TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Survivor 2021

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panorama

20.00 Survivor 2021

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Doya Doya Moda

04.00 Doğduğun Ev Kaderindir

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 29 Haziran 2021 Salı günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 29.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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