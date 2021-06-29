İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...

29 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışında ne var?

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 29.06.2021 tarihli Salı Star TV yayın akışında ne var? haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 29.06.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

29 Haziran 2021 Salı 00:01
29 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışında ne var?
Takip Et:

Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 29 Haziran 2021 Salı Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 29 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı

07.00 Mesut Yar İle Bugün

09.45 Yüksek Sosyete

11.15 Kaçak Gelinler

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.20 Güzel Köylü

18.30 Star Ana Haber

20.00 Ada Masalı (Yerli Dizi)

03.00 Çember (TV Sineması)

02.30 Kaçak Gelinler

04.00 Yüksek Sosyete

05.30 Geniş Aile

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde Salı günü öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise yeni dizi Ada Masalı ve yabancı yapım Çember filmi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 29.06.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 29 Haziran 2021 Salı Güncel altın fiyatları 29 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Haziran 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 29 Haziran 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
29 Haziran 2021 Salı evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Kanal D 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
29 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışında ne var?
Atv yayın akışı, bugün nasıl olacak? 29 Haziran 2021 Salı ATV dizi, film ve programları
Kanal D'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 29 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı
TRT 1 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Emanet kaç bölüm devam edecek, ne zaman bitecek?
Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri
Operasyon 41 Programı yarışması başvuru formu ve katılım şartları
TV8 Kırmızı Oda dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Teşkilat dizisi Yağmur karakteri kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi kimdir, nereli, kaç yaşında?
28 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
28 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışında neler var?
28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
Show TV 28 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Show TV'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Show TV 29 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
28 Haziran 2021 Pazartesi günü Star TV yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.