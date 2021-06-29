29 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.
Star TV 29 Haziran 2021 Pazar yayın akışı
- 07:00 Geniş Aile
- 09:30 Çizgi Film
- 09:45 Ayşecik ile Ömercik
- 12:00 Tülin Şahin ile Moda
- 13:00 Çizgi Film
- 13:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk
- 15:45 En Güzel Bölüm
- 16:00 Ada Masalı
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Menajerimi Ara
- 00:15 Ada Masalı
- 03:00 Tülin Şahin ile Moda
- 03:30 Türk Müziği
- 04:30 Geniş Aile
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Son Güncelleme: 29.06.2021 12:01