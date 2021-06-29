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29 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var? haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 29 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

29 Haziran 2021 Salı 12:01
29 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 29 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 07:00 Geniş Aile
  • 09:30 Çizgi Film
  • 09:45 Ayşecik ile Ömercik
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 Çizgi Film
  • 13:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk
  • 15:45 En Güzel Bölüm
  • 16:00 Ada Masalı
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Ada Masalı
  • 03:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 03:30 Türk Müziği
  • 04:30 Geniş Aile

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 29.06.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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