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29 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 29.06.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

29 Haziran 2021 Salı 12:02
29 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.30'da Konuştukça yer alıyor. Sevilen program  tamamlandıktan sonra 08:45'de  Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim  programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 27 Haziran Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 27 Haziran Pazar yayın akışı

  • 07:30 Konuştuktça
  • 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
  • 09:45 Magazin D Pazar
  • 13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
  • 14:00 Harry Potter Azkaban Tutsağı
  • 16:15 Baht Oyunu
  • 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Yaşamak Güzel Şey
  • 22:15 Aşkın Tarifi

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 29.06.2021 12:02
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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