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29 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 29 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

29 Haziran 2021 Salı 12:01
29 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında  Pazar  günü yayın akışı sabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Başkent Kulisi izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 16:00'da Masum dizisinin yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise  Hafta Sonu Haberleri   programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Pazar günü saatler 19:00'da olduğunda sevilen dizi  Yemin  yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 27 Haziran Pazar yayın akışı​

  • 06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
  • 07:45 Mağarada
  • 09:50 Muhabbet Kapısı
  • 11.50 Başkent Kulisi
  • 13:00 Kayıp Yıllar
  • 15:00 Dünyanın Tadı
  • 16:00 Masum
  • 18:00 Hafta Sonu Haberleri
  • 19:00 Yemin
  • 22:20 Sensiz Olmaz

 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 29.06.2021 12:01
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GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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