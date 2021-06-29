29 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışında Pazar günü saatler 19:00'da olduğunda sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Kanal 7 27 Haziran Pazar yayın akışı
- 06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
- 07:45 Mağarada
- 09:50 Muhabbet Kapısı
- 11.50 Başkent Kulisi
- 13:00 Kayıp Yıllar
- 15:00 Dünyanın Tadı
- 16:00 Masum
- 18:00 Hafta Sonu Haberleri
- 19:00 Yemin
- 22:20 Sensiz Olmaz
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Son Güncelleme: 29.06.2021 12:01