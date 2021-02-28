28 Şubat Pazar günü yayınlanacak yapımlar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı

Kanallarda yayınlanacak olan dizi, film ve programlar merak edilmeye başlandı. Pazar akşamı ekranlarda yer alacak olan yapımların hangileri olduğu araştırılmaya başlandı. Bu akşam ekranlarda yayınlanacak olan programlar hangileri? Kanalların yayın akışında neler bulunuyor? 28 Şubat Pazar Show TV, Kanal D, Fox, Star TV, Atv, TV 8 kanallarının yayın akışları şu şekilde;
Kanal D yayın akışı
14:00 Sadakatsiz
16:30 Cehennem Melekleri 2
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Boşu Bir Yerde
Star TV yayın akışı
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
ATV yayın akışı
12:35 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
FOX TV yayın akışı
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
TRT 1 yayın akışı
17:20 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
TV 8 yayın akışı
16:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor 2021