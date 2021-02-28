28 Şubat Pazar günü yayınlanacak yapımlar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı

Kanallarda yayınlanacak olan dizi, film ve programlar merak edilmeye başlandı. Pazar akşamı ekranlarda yer alacak olan yapımların hangileri olduğu araştırılmaya başlandı. Bu akşam ekranlarda yayınlanacak olan programlar hangileri? Kanalların yayın akışında neler bulunuyor? 28 Şubat Pazar Show TV, Kanal D, Fox, Star TV, Atv, TV 8 kanallarının yayın akışları şu şekilde;

Kanal D yayın akışı

14:00 Sadakatsiz

16:30 Cehennem Melekleri 2

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Boşu Bir Yerde

Star TV yayın akışı

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

ATV yayın akışı

12:35 Maraşlı

15:50 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

FOX TV yayın akışı

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

TRT 1 yayın akışı

17:20 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

TV 8 yayın akışı

16:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021