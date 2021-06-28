İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...

28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Pazartesi TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 28.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 21:03
28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Takip Et:

Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye 2021
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:30 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
00:15 Survivor Ekstra
 

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 28.06.2021 21:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler

Popüler Haberler

28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
28 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışında neler var?
Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
28 Haziran 2021 Pazartesi günü Kanal 7 yayın akışı
Hasan Sabbah'ı kim, ne zaman öldürdü? Batıniler, Haşhaşiler, Alamut Kalesi gerçek tarihteki hikayesi
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında?
Bugün kimin maçı var? TV 28 Haziran 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
2021 SGK rapor parası için nereye başvurulur? Haziran 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç hakkında bilgiler
Show TV'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışında neler yer alıyor?
E-fatura nasıl kullanılır? Hangi firmalar e faturaya geçmek zorunda?
Bisiklet kredisi veren bankalar ve şartları 2021
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
4 banka özel bankadan 60.000 TL yeni kredi kampanyası ile hızlı kredi
Show TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Hindistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
29 Haziran 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Haziran Salı at yarışı programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.