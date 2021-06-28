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28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Okurlarımızın merakını uyandıran Pazartesi TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 28 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 18:02
28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye 2021
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:30 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
00:15 Survivor Ekstra
 

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 28.06.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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