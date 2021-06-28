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28 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Pazartesi TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 28 Haziran 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 06:02
28 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 28 Haziran 2021  Salı TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 28 Haziran 2021  Salı yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 28 Haziran 2021  Salı yayın akışı

  • 06:58İstiklal Marşı
  • 07:00İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50Takvim Yaprakları
  • 08:55Hava Durumu
  • 09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 09:45AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 09:50Hava Durumu
  • 09:55Takvim Yaprakları
  • 10:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55Efsanelerin İzinde
  • 11:00Spor Manşet (Canlı)
  • 12:35UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 13:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 13:50Takvim Yaprakları
  • 13:55Hava Durumu
  • 14:00TBMM-TV (Canlı)
  • 14:00Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 15:55AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
  • 16:00Gündem Futbol Transfer (Canlı)
  • 17:55AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
  • 18:00Spor Merkezi (Canlı)
  • 19:55Hava Durumu
  • 20:00Kupa Akşamı (Canlı)
  • 21:55UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " HIRVATİSTAN - İSKOÇYA " (Canlı)
  • 00:00Kupa Gecesi (Canlı)
  • 02:00UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " ÇEK CUMHURİYETİ - İNGİLTERE "
  • 03:40Kupa Gecesi
  • 05:40UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:05Takvim Yaprakları
  • 06:10UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:58İstiklal Marşı

 

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         


Son Güncelleme: 28.06.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıCanlı YayınTRT Spor
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