28 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 28 Haziran 2021 Salı TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 28 Haziran 2021 Salı yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 28 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06:58İstiklal Marşı

07:00İlk Baskı (Canlı)

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15UEFA EURO 2020 ÖZETLER

09:45AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

09:50Hava Durumu

09:55Takvim Yaprakları

10:00Spor Bülteni (Canlı)

10:55Efsanelerin İzinde

11:00Spor Manşet (Canlı)

12:35UEFA EURO 2020 ÖZETLER

13:00Spor Bülteni (Canlı)

13:45AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

13:50Takvim Yaprakları

13:55Hava Durumu

14:00TBMM-TV (Canlı)

14:00Spor Stüdyosu (Canlı)

15:55AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

16:00Gündem Futbol Transfer (Canlı)

17:55AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

18:00Spor Merkezi (Canlı)

19:55Hava Durumu

20:00Kupa Akşamı (Canlı)

21:55UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " HIRVATİSTAN - İSKOÇYA " (Canlı)

00:00Kupa Gecesi (Canlı)

02:00UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " ÇEK CUMHURİYETİ - İNGİLTERE "

03:40Kupa Gecesi

05:40UEFA EURO 2020 ÖZETLER

06:05Takvim Yaprakları

06:10UEFA EURO 2020 ÖZETLER

06:58İstiklal Marşı



TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk : 86

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…