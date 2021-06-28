İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Pazartesi Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 28 Haziran 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 19:03
28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Takip Et:

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:30 Baht Oyunu

02:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Bodrum Masalı

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

 


Son Güncelleme: 28.06.2021 19:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Canlı YayınKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler

Popüler Haberler

28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Show TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 28 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı
TRT Spor'da 28 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
28 Haziran 2021 Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 28 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı
28 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışında neler var?
28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışında ne var?
Bugün kimin maçı var? 28 Haziran 2021 Pazartesi TV'de spor ekranı
Yoksulluk maaşı alma şartları nelerdir? 2021 fakirlik maaşı başvurusu e-devlet
Sol Yanım dizisinin İhsan'ı Cansel Elçin'in hayat hikayesi!
Aybüke Pusat kimdir, nerede doğmuştur? Aybüke Pusat evli mi? Aybüke Pusat kaç yaşında?
Anneler 160. bölüm izle 4 Haziran 2021 Cuma son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? En uygun ihtiyaç kredisi veren banka hangisidir?
Borç kapatma ve birleştirme için 60 ay vadeli 3 ay ertelemeli 45.000 TL kredi!
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 28 Haziran 2021 Pazartesi
TJK 28 Haziran 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
Muhtaçlık durumunda olanlar için devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.