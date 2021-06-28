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28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

28 Haziran 2021 tarihli Pazartesi Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Haziran 28 Pazartesi günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 09:00
28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 28 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 28 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 28 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 28 Haziran 2021 Salı  yayın akışı

06:30 KANAL 7'DE SABAH

07:45 TV FİLMİ 

09:50 NERMİN’İN ENFES MUTFAĞI

12:00 TV FİLMİ

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 BAŞ TACIM

21:15 SENSİZ OLMAZ

23:20 BAŞ TACIM

01:20 AH KALBİM

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 28 Haziran 2021 Salı günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Baş Tacım dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 28 Haziran 2021 Salı günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 28 Haziran 2021 Salı günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 28.06.2021 09:00
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