28 Haziran 2021 Pazartesi günü Star TV yayın akışı

Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler 28 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
Star TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Yüksek Sosyete
10:30 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı
23:15 Kazara Aşk
Star TV frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Alış Frekansı: 12015 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
FEC Rate: 5/6
Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 327
D-Smart: 24
Turksat Kablo TV: 26
Turkcell TV+: 23
Star TV nasıl izlenir?
Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.