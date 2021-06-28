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28 Haziran 2021 Pazartesi günü ATV yayın akışı

Pazartesi günü ATV yayın akışı haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 28 Haziran 2021 Pazartesi günü de gündemde! Siz de Pazartesi günü ATV yayın akışı haberi için 28 Haziran 2021 Pazartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:00
28 Haziran 2021 Pazartesi günü ATV yayın akışı
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ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var? 28 Haziran 2021 Pazartesi” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 MARAŞLI

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER

20:00 MARAŞLI (YENİ BÖLÜM)

00:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

03:00 AKINCI

05:00 KURULUŞ OSMAN 

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında 28 Haziran 2021 Pazartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen dizi Beni Bırakma ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer alırken akşam kuşağında Maraşlı dizisi ekranlara geliyor. ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında 28 Haziran 2021 Pazartesi günü Maraşlı dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, 28 Haziran 2021 Pazartesi ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında Pazartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 28.06.2021 00:00
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