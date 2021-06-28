28 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?

Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.

İzleyiciler Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran 28 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 28 Haziran 2021 salı yayın akışı

08.00

11.00

13.45

16.00

19.00

20.00

23.00

01.30

04.00

05.00

06.00

Fox TV nasıl izlenir?

Çalar SaatŞevkat YerimdarAşk Mantık İntikamŞef Akademi Doğada (İlk Bölüm)Fox Ana HaberŞef Akademi (Özel Bölüm)Aşk Mantık İntikamŞef Akademi DoğadaBay YanlışHer Yerde SenAşk Yeniden

Fox TV ekranlarında 28 Haziran 2021 Pazartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında Şef Akademi ve Şef Akademi Doğada programı 21 Haziran tarihi itibari ile Fox Tv ekranlarında hafta içi hergün izleyicisi ile buluşacak. Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışında Aşk Mantık İntikam dizisi yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 28 Haziran 2021 Pazartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

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Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24