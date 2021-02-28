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27 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu! Dizilerden birinci olan hangisi oldu?

27 Şubat Cumartesi dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu merak ediliyordu. 27 Şubat 2021 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

28 Şubat 2021 Pazar 18:01
27 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu! Dizilerden birinci olan hangisi oldu?
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27 Şubat reyting sonuçları merak ediliyor. Bilindiği gibi 27 Şubat gününün reyting sonuçları 28 Şubat günü sabah 10:00’da açıklanıyor. Reytingler AB, ABC1 ve Total olarak üç grupta incelenmektedir.

27 Şubat Cumartesi Total reyting sıralamasında zirve TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nın olurken, ikinci sırada Kardeşlerim dizisi yer alıyor. Total reytinglerde ilk 10’a Kanal D Ana Haber, Show Ana Haber ve Fox Ana Haber Hafta Sonu yer alıyor. Bu üç ana haber bülteni listede dizilerin yanı sıra yer almayı başardı.

AB reyting sıralamasında ise zire yine Gönül Dağı dizisinin oldu. İkinci sırada ise Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta sonu yer aldı.

İşte 27 Şubat 2021 reyting sonuçları;

Total

1 Gönül Dağı

2 Kardeşlerim

3 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

4 Show Ana Haber

5 Gönül Dağı özeti

6 Gülbin Tosun ile Fox ana haber hafta sonu

7 Survivor

8 İbo Show

9 Kuzey Yıldızı İlk Aşk özeti

10 Kanal D Ana Haber

AB

1 Gönül Dağı

2 Gülbin Tosun ile Fox ana haber hafta sonu

3 Gönül Dağı özeti

4 Survivor

5 İbo Show

6 Kardeşlerim

7 Sen Çal Kapımı

8 Logan Wolvarine

9 Show ana haber

10 Kuzey Yıldızı İlk Aşk



Son Güncelleme: 28.02.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
ReytingABTotalDizi27 şubatCumartesi
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