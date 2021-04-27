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27 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Salı TV8 yayın akışında ne var? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 27 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizi inceleyerek Salı TV8 yayın akışında ne var? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 18:02
27 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’27 Nisan 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 27.04.2021 Pazar yayın akışı;

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Sinema

13:15 KIrmızı Oda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...




Son Güncelleme: 27.04.2021 18:02
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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