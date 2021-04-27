27 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar.
TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak 10:45’te ekranlarda olacak. 13.15'te ise Doya Doya Moda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak.
TV8 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
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