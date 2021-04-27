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27 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları

27 Nisan 2021 Salı gününün önemli manşetlerinden Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

27 Nisan 2021 Salı 18:02
27 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:45’te ekranlarda olacak. 13.15'te ise Doya Doya Moda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra 

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 27.04.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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