İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başladı
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme...

27 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 27.04.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

27 Nisan 2021 Salı 12:02
27 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’27 Nisan 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 27.04.2021 Pazar yayın akışı;

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Sinema

13:15 KIrmızı Oda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...




Son Güncelleme: 27.04.2021 12:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle
ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle
Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Yasak Elma 108. bölüm tek parça full izle
Yasak Elma 108. bölüm tek parça full izle
Survivor 2021 79. bölüm fragmanı 27 Nisan Salı
Survivor 2021 79. bölüm fragmanı 27 Nisan Salı
TV yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Kağıt Ev 2. bölüm tek parça izle Star TV 26 Nisan
Kağıt Ev 2. bölüm tek parça izle Star TV 26 Nisan

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 27 Nisan 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kimdir, nereli yaşı kaç?
ATV 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
27 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT 1'de 27 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
27 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Show TV 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
27 Nisan 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
27 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
27 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışında ne var?
Sen Çal Kapımı Balca karakterini kim canlandırıyor? İlayda Çevik kimdir?
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Star TV Akrep dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 satış fiyatı listesi
İŞKUR işbaşı eğitim projeleri için verilen aylıklar ne kadardır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle
Yasaklarda kargolar açık mı? Kargo çalışma ve dağıtım saatleri
Torun bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? 2021
​Rus aşısı Sputnik V Türkiye’de nerede üretilecek?
Tam kapanmada hangi iş yerleri açık, hangileri kapalı olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.