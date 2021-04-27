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27 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışında neler var?

Türkiye basınında yankı uyandıran Salı TRT 1 yayın akışında neler var? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 27 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Salı TRT 1 yayın akışında neler var? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 06:01
27 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışında neler var?
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 TRT 1 yayın akışı içerisinde 25 Nisan Pazar günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 20 Nisan Salı günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 20 Nisan Salı yayın akışı

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Mesnevi'den Hikayeler

05:50 Böyle Bitmesin

08:30 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehirden Uzakta

14:10 Mavera (Altyazılı)

16:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Teşkilat (Altyazılı)

23:45 Mavera (Altyazılı)

 

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 27.04.2021 06:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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