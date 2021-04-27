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27 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberi, kritik gelişmeleriyle 27.04.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

27 Nisan 2021 Salı 00:01
27 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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 TRT 1 yayın akışı içerisinde 25 Nisan Pazar günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 20 Nisan Salı günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 20 Nisan Salı yayın akışı

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Mesnevi'den Hikayeler

05:50 Böyle Bitmesin

08:30 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehirden Uzakta

14:10 Mavera (Altyazılı)

16:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Teşkilat (Altyazılı)

23:45 Mavera (Altyazılı)

 

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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