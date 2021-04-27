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27 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışında ne var?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Salı Star TV yayın akışında ne var? haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 27 Nisan 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 12:01
27 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışında ne var?
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 27 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:00 Güzel Köylü
  • 06:00 Menajerimi Ara
  • 08:15 Cocomelon
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 Bir Demet Tiyatro
  • 14:15 Kağıt Ev
  • 17:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Kağıt Ev
  • 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:00 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 27.04.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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