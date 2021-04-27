27 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışında ne var?

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.
Star TV 27 Nisan 2021 Pazar yayın akışı
- 06:00 Güzel Köylü
- 06:00 Menajerimi Ara
- 08:15 Cocomelon
- 09:00 Sefirin Kızı
- 12:00 Tülin Şahin ile Moda
- 13:00 Bir Demet Tiyatro
- 14:15 Kağıt Ev
- 17:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Menajerimi Ara
- 00:15 Kağıt Ev
- 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
- 05:00 Türk Müziği
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Son Güncelleme: 27.04.2021 12:01