27 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışında ne var?

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV, Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 27 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

06:00 Güzel Köylü

06:00 Menajerimi Ara

08:15 Cocomelon

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Bir Demet Tiyatro

14:15 Kağıt Ev

17:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Kağıt Ev

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 Türk Müziği

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