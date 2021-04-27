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27 Nisan 2021 Salı Show TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Salı Show TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 27 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 06:01
27 Nisan 2021 Salı Show TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 11 Nisan Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 11 Nisan Pazar yayın akışı; 

06:00 Don Kişot

08:00 Şeflerin Savaşı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

15:15 Karaoğlan Geliyor

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 27.04.2021 06:01
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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