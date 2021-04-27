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27 Nisan 2021 Salı Show TV yayın akışında neler var?

Salı Show TV yayın akışında neler var? ile ilgili yeni ayrıntılar 27 Nisan 2021 Salı tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 27 Nisan 2021 gününe ait Salı Show TV yayın akışında neler var? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 00:01
27 Nisan 2021 Salı Show TV yayın akışında neler var?
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 11 Nisan Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 11 Nisan Pazar yayın akışı; 

06:00 Don Kişot

08:00 Şeflerin Savaşı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

15:15 Karaoğlan Geliyor

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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