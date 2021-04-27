İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başladı
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme...

27 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 27.04.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

27 Nisan 2021 Salı 12:02
27 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06:30’da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 24 Nisan Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 24 Nisan Cumartesi yayın akışı

06.30 Geniş Aile

08.15 Set Ekstra

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Hekimoğlu

16.15 Sadakatsiz

18.45 Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Recep İvedik

22.00 Recep İvedik

00.15 Yaratık:Covenant

02.30 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

04.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

05.30 Müzik Arası

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 27.04.2021 12:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle
ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle
Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Yasak Elma 108. bölüm tek parça full izle
Yasak Elma 108. bölüm tek parça full izle
Survivor 2021 79. bölüm fragmanı 27 Nisan Salı
Survivor 2021 79. bölüm fragmanı 27 Nisan Salı
TV yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Kağıt Ev 2. bölüm tek parça izle Star TV 26 Nisan
Kağıt Ev 2. bölüm tek parça izle Star TV 26 Nisan

Popüler Haberler

Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik hakkında bilgiler
TJK 27 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları
Bugün kimin maçı var? TV 27 Nisan 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kimdir, nereli yaşı kaç?
ATV 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
27 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT 1'de 27 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
27 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Show TV 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
27 Nisan 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
AFAD acil toplanma alanı sorgulama işlemleri nereden, nasıl yapılır? 2021 AFAD toplanma alanları sorgulama
Emanet dizisi Kiraz karakterini kim canlandırıyor? Gülderen Güler kimdir?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamı
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021
Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
İnşaat sektörü yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri çalışmaya devam edecek mi?
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 26 Nisan 2021 çalışma saatleri
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Uzaktan çalışma dönemi....

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.