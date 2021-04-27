27 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06:30’da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 24 Nisan Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.
Kanal D 24 Nisan Cumartesi yayın akışı
06.30 Geniş Aile
08.15 Set Ekstra
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda’nın Mutfağı
14.00 Hekimoğlu
18.45 Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Recep İvedik
22.00 Recep İvedik
00.15 Yaratık:Covenant
02.30 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
04.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı
05.30 Müzik Arası
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