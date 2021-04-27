İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başladı
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme...

27 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 27 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan haberimize göz atarak, Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 12:01
27 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında  Cumartesi  günü yayın akışı sabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 13.00'yi gösterdiğinde Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümü izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:00'de Dünyanın Tadı dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 20.00 olduğunda sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 17 Nisan Cumartesi yayın akışı

  • 06:30 

    Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

  • 07:45

    Allı Zeynebim

  • 09:45

    Elvan

  • 11:20

    Başkent Kulüsi 

  • 12:45

    Yaralı Kalbim

  • 15:00

    Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

  • 16:00

    Masum

  • 18:00

    Hafta Sonu Haberleri

  • 18:50

    İftar Saati

  • 20:00

    Yemin

  • 22:30 

    Hz. Yusuf

  • 00:15

    Tv Filmi Hastane önünde İncir Ağacı

  • 02:10

    Mustafa Karataş ile Sahur Vakti 

  • 04:50

    Mukabele

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 27.04.2021 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle
ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle
Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Yasak Elma 108. bölüm tek parça full izle
Yasak Elma 108. bölüm tek parça full izle
Survivor 2021 79. bölüm fragmanı 27 Nisan Salı
Survivor 2021 79. bölüm fragmanı 27 Nisan Salı
TV yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Kağıt Ev 2. bölüm tek parça izle Star TV 26 Nisan
Kağıt Ev 2. bölüm tek parça izle Star TV 26 Nisan

Popüler Haberler

Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik hakkında bilgiler
TJK 27 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları
Bugün kimin maçı var? TV 27 Nisan 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kimdir, nereli yaşı kaç?
ATV 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
27 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT 1'de 27 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
27 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Show TV 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
27 Nisan 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Maraşlı dizisi Maraşlı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Deniz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 Nisan AGİ ücreti ne kadar oldu? Çocuk sayısına göre 2021 asgari geçim indirimi oranları
Kardeşlerim Meral kimdir? Seda Kırımlıoğlu gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah kimdir? Hasan Sabbah Gerçek tarihte var mı?
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet kampanyası 27 Nisan 2021 Salı
Viscoran İlaç firması kime aittir? Viscoran İlaç nerededir?
e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Seyahat izin belgesi başvuru sonucu sorgulama
Yasaklarda kargolar açık mı? Kargo çalışma ve dağıtım saatleri
ATV yeni dizisi Beni Bırakma dizi oyuncuları ve dizi konusu
Viscoran İlaç sahibi Öztürk Oran kimdir? Öztürk Oran kaç yaşında nerelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.