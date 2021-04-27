27 Nisan 2021 Salı ATV yayın akışı Atv kanalında bugün neler var?

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz.

ATV 10 Nisan Cumartesi yayın akışı

07:30

10:00 Yerli Dizi : Kardeşlerim

Yerli Dizi : Kardeşlerim 13:00 Maraşlı

Maraşlı 15:30 Bir Zamanlar Çukurova

Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber

ATV Ana Haber 20:00 Yerli Dizi : Kardeşlerim

Yerli Dizi : Kardeşlerim 00:20 Yerli Dizi : Kuruluş Osman

Yerli Dizi : Kuruluş Osman 03:20 Yerli Dizi : Kırgın Çiçekler

ATV tarihçesi

ATV’de Hafta Sonu

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayısıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.