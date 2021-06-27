27 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 27 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.

İzleyiciler 27 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 27 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 04:25 İmparatoriçe Ki

İmparatoriçe Ki 06:25 Yeşil Deniz

Yeşil Deniz 09:00 Diriliş "Ertuğrul"

Diriliş "Ertuğrul" 11:50 Enine Boyuna (Canlı)

Enine Boyuna (Canlı) 13:15 Şehirden Uzakta

Şehirden Uzakta 14:20 3'Te 3

3'Te 3 15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Hırvatistan (Canlı)

UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Hırvatistan (Canlı) 18:00 Ana Haber (Canlı)

Ana Haber (Canlı) 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı)

UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı) 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

Kupa Akşamı (Canlı) 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Ukrayna" (Canlı)

UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Ukrayna" (Canlı) 00:15 Teşkilat

Teşkilat 02:40 Diriliş "Ertuğrul"

Diriliş "Ertuğrul" 04:45 Yeşil Deniz

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…