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27 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Pazartesi TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 27 Haziran 2021 Pazar tarihli haberimizde, Pazartesi TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 21:24
27 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 27 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 27 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 27 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

  • 04:23

      İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

  • 04:25

      İmparatoriçe Ki

  • 06:25

      Yeşil Deniz

  • 09:00

      Diriliş "Ertuğrul"

  • 11:50

      Enine Boyuna (Canlı)

  • 13:15

      Şehirden Uzakta

  • 14:20

      3'Te 3

  • 15:55

      UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Hırvatistan (Canlı)

  • 18:00

      Ana Haber (Canlı)

  • 18:55

      UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı)

  • 21:00

      Kupa Akşamı (Canlı)

  • 21:55

      UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Ukrayna" (Canlı)

  • 00:15

      Teşkilat

  • 02:40

      Diriliş "Ertuğrul"

  • 04:45

      Yeşil Deniz

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 27.06.2021 21:24
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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