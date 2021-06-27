27 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?

TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 27 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler 27 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
TRT 1 27 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı
04:23İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:25İmparatoriçe Ki
06:25Yeşil Deniz
09:00Diriliş "Ertuğrul"
11:50Enine Boyuna (Canlı)
13:15Şehirden Uzakta
14:203'Te 3
15:55UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Hırvatistan (Canlı)
18:00Ana Haber (Canlı)
18:55UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı)
21:00Kupa Akşamı (Canlı)
21:55UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Ukrayna" (Canlı)
00:15Teşkilat
02:40Diriliş "Ertuğrul"
04:45Yeşil Deniz
TRT 1 frekans bilgileri
Uydu: TÜRKSAT 4A
Polarizasyon: -
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 nasıl izlenir?
TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.