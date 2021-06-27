İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

27 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Pazar günü basında geniş bir yer bulan Pazar TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Pazar TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Haziran 27 Pazar tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 21:24
27 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Takip Et:

Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 27 Haziran 2021 Pazar TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 27 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 Çook Yaşa
  • 09:45 10 Yaş Genç
  • 10:30 Süper 1 Takım
  • 11:00 Yerli Sinema
  • 13:30 Survivor 2021 Final
  • 18:15 Survivor Şampiyonun Hikayesi
  • 20:00 Masterchef 2021

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 27 Haziran 2021 Pazar günü yayın akışı Çook Yaşa programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı On Yaş Genç ve Süper 1 Takım ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 27.06.2021 21:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler

Popüler Haberler

TRT 1 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı ve TV rehberi
TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı ve TV rehberi
27 Haziran 2021 Pazar Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
27 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
27 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Kanal 7'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? Kanal 7 27 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı ve TV rehberi
27 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışında ne var?
Show TV'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışında neler yer alıyor?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 27 Haziran 2021 Pazar
Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Teşkilat Kemal kimdir? Mert Karabulut yaşı, boyu, sevgilisi
Boşanan kadına sosyal yardımlar nelerdir? 2021 Boşanmış kadınlara devlet yardımları ve başvuru yolları
Kocaeli lise taban puanları
Borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor? Borç yapılandırmada öğrenim kredisi borç affı var mı?
Diş teli devlette ne kadara takılır? 18 Yaş altı diş teli fiyatları 2021
Emekli promosyonu fazla veren bankalar ve banka emekli promosyonları miktarı 2021
Bordo bereli olmak için hangi eğitimler alınmalı? Kimler bordo bereli asker olabilir?
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2021
Doğum yapanlara hangi devlet yardımları yapılır? 2021
50.000 tl aylık ne kadar faiz getirir? Bankaların 50 Bin TL mevduat getirisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.