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27 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Pazar TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 27 Haziran 2021 Pazar günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 18:25
27 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 27 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:15 Yeşil Deniz
  • 08:55 Diriliş "Ertuğrul"
  • 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
  • 13:00 Su Savaşları
  • 14:05 Yıldızların Yolu
  • 15:00 Ev Sineması Kuşağı "Suda Balık"
  • 18:00 Ana Haber (Canlı)
  • 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Çek Cumhuriyeti"
  • 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
  • 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Belçika-Portekiz"

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı sabah Yeşil Deniz adlı diziyle başlıyor. TRT 1 27 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Bir Zamanlar Kıbrıs ve Tozkoparan İskender adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Enine Boyuna adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Teşkilat ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 27.06.2021 18:25
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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