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27 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Haziran 27 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Pazar TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Pazar TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 27 Haziran 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 03:23
27 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 27 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:15 İmparatoriçe Ki
06:15 Yeşil Deniz
09:00 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
14:20 3'Te 3
15:55 Türk Sineması "Yeni Hayat"

18:00 Ana Haber (Canlı)
18:15 Kupa Günlüğü (Canlı)
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsviçre-Türkiye" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-Galler"
23:55 Teşkilat (Altyazılı)
02:20 Diriliş "Ertuğrul"
04:30 Yeşil Deniz (Altyazılı)

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı sabah Yeşil Deniz adlı diziyle başlıyor. TRT 1 27 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Bir Zamanlar Kıbrıs ve Tozkoparan İskender adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Enine Boyuna adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Teşkilat ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 27.06.2021 03:23
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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