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27 Haziran 2021 Pazar Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Pazar Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 27-06-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 21:25
27 Haziran 2021 Pazar Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 27 Haziran 2021 Pazar Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 07:00 Geniş Aile
  • 09:30 Çizgi Film Kuşağı
  • 09:45 Ayşecik ile Ömercik
  • 10:00 Menajerimi Ara
  • 12:45 Ada Masalı
  • 15:45 En Güzel Bölüm
  • 16:00 Kazara Aşk
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı sabah Güzel Köylü dizisiyle başlıyor. Star TV 27 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 27 Haziran 2021 Pazar Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde Pazar günü öğle kuşağında Tülin Şahin ile Moda adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise Menajerimi Ara dizisi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 27.06.2021 21:25
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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