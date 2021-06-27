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27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Pazar Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var? haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 27-06-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 09:23
27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 27 Haziran 2021 Pazar Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Baht Oyunu
15:45 Aşkın Tarifi   
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 Babamın Ceketi
22:45 Baht Oyunu

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 27 Haziran 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Geniş Aile dizisi ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Magazin D programı yer alırken akşam kuşağında komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı ekranlara geliyor. Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D dizi yayın akışında 27 Haziran 2021 Pazar günü Sadakatsiz dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 27 Haziran 2021 Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 27.06.2021 09:23
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