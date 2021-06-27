İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Pazar günü basında geniş bir yer bulan Pazar Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Pazar Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Haziran 27 Pazar tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 15:23
27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 27 Haziran 2021 Pazar Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 07:30 Konuştuktça
  • 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
  • 09:45 Magazin D Pazar
  • 13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
  • 14:00 Harry Potter Azkaban Tutsağı
  • 16:15 Baht Oyunu
  • 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Yaşamak Güzel Şey
  • 22:15 Aşkın Tarifi

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 27 Haziran 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Geniş Aile dizisi ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Magazin D programı yer alırken akşam kuşağında komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı ekranlara geliyor. Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D dizi yayın akışında 27 Haziran 2021 Pazar günü Sadakatsiz dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 27 Haziran 2021 Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 27.06.2021 15:23
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı izlendi mi? Dizi tutar mı? Masumlar Apartmanı dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
27 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?
27 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 27 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 dizi, film ve programları
27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
27 Haziran 2021 Pazar günü Fox TV yayın akışı
27 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Diş teli devlette ne kadara takılır? 18 Yaş altı diş teli fiyatları 2021
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2021
Bordo bereli olmak için hangi eğitimler alınmalı? Kimler bordo bereli asker olabilir?
Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 23 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV dizi, film ve programları
21 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Ayak bileği burkulmasına ne iyi gelir? Ayak bileği burkulmasında ne yapmalıyız?
KOSGEB girişimcilik belgesi nasıl alınmaktadır?
Oyuncu Burcu Çoban kimdir? Burcu Çoban hakkında bilgiler
Elektrik faturası desteği nasıl alınır? 2021 Elektrik fatura desteğinden kimler yararlanabilir?
Emekli promosyon paraları ne zaman verilecek? 2021 Emekli maaşı banka promosyon ödeme tarihleri
100.000 tl peşin para ile hangi araba alınır? 2021
İnstagram beni takip edenleri nasıl toplu silerim?
Emekli kaplıca tedavi ücretini devlet karşılıyor mu? 2021 Kaplıca tedavisi şartları neler?
27 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.