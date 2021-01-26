26 Ocak 2021 Salı Kanal D yayın akışında neler var?

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06.30’de Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.45’da Magazin D Cumartesi programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Kanal D hafta sonu yayın akışı içerisinde öne çıkan Ada'nın Mutfağı 13.00’te ekranlarda izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kanal D 23 Ocak Cumartesi yayın akışı

06:30 Sihirli Annem TEKRAR

08:15 Set Ekstra YENİ BÖLÜM

08:30 Konuştukça YENİ BÖLÜM

09:45 Magazin D Cumartesi YENİ BÖLÜM

13:00 Arda'nın Mutfağı YENİ BÖLÜM

14:00 Sadakatsiz TEKRAR

16:15 Hekimoğlu TEKRAR

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI

20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

22:45 Şeref Kanunu

01:15 Şeref Kanunu

03:00 Müzik Arası TEKRAR

04:00 Küçük Ağa TEKRAR

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