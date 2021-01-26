26 Ocak 2021 Salı Kanal D yayın akışında neler var?

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06.30’de Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.45’da Magazin D Cumartesi programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Kanal D hafta sonu yayın akışı içerisinde öne çıkan Ada'nın Mutfağı 13.00’te ekranlarda izleyicilerin karşısına çıkacak.
Kanal D 23 Ocak Cumartesi yayın akışı
06:30 Sihirli Annem TEKRAR
08:15 Set Ekstra YENİ BÖLÜM
08:30 Konuştukça YENİ BÖLÜM
09:45 Magazin D Cumartesi YENİ BÖLÜM
13:00 Arda'nın Mutfağı YENİ BÖLÜM
14:00 Sadakatsiz TEKRAR
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI
20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
22:45 Şeref Kanunu
01:15 Şeref Kanunu
03:00 Müzik Arası TEKRAR
04:00 Küçük Ağa TEKRAR
Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ