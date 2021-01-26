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26 Ocak 2021 Salı ATV yayın akışında neler var?

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Salı ATV yayın akışında neler var? konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 26 Ocak 2021 Salı tarihli haberimize göz atarak Salı ATV yayın akışında neler var? ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Ocak 2021 Salı 18:03
26 Ocak 2021 Salı ATV yayın akışında neler var?
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ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 19 Ocak Salı yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00.20 Akıncı

03.00 Kanatsız Kuşlar

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayısıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.



Son Güncelleme: 26.01.2021 18:03
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Atv Ekranlarında Neler VarAtv Canlı Yayın Akışı
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