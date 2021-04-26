26 Nisan 2021 reyting sonuçları; Çukur, Yasak Elma, Maraşlı reyting sıralamasında kim birinci oldu?

26 Nisan 2021 Pazartesi gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden değerli program ve yarışmaların yanı sıra çok sevilen diziler yayınlanıyor. İzleyiciler severek takip ettiği dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

26 Nisan 2021 reyting sonuçları

26 Nisan Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklanmadı. Reyting ölçümü yapan yetkili firma bu akşam yayınlanacak yapımları inceledikten sonra Salı günü sabah 10:00’da Pazartesi gününün reyting sonuçlarını açıklayacak. Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Geçen haftanın reytingleri

19 Nisan Pazartesi gününün reytingleri bakıldığında AB ve Total listede zirve Show TV’nin sevilen dizisi’un oldu. Bilindiği gibi reytingler AB ve Total olmak üzere iki grup olarak açıklanıyor.

Total listede zirve Çukur dizisinin olurken ikinci sırada Esra Erol’la programı, üçüncü sırada ise Yasak Elma dizisi yer aldı.

AB grubunda ise zirvede yine Çukur dizisi yer aldı. İkinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer alırken, üçüncü sırada Fox’un ilgiyle takip edilen dizisi Yasak Elma yerini korudu. Total ve AB grubunda ilk 10’a giren yapımlar ise aşağıdaki gibidir.