26 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Kuruluş Osman, Sadakatsiz reyting birincisi kim oldu?

26 Mayıs 2021 Çarşamba gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Çarşamba akşamları televizyon ekranlarından birbirinden değerli programların yanı sıra sevilen diziler büyük bir reyting savaşının içerisine girişiyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

Çarşamba akşamları televizyonda Kuruluş Osman, Sadakatsiz dizileri yayınlanırken, bu dizilerin yanı sıra Survivor 2021 gibi ekranların fenomen programları da yayınlanıyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba reyting sonuçları

26 Mayıs Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları bu akşam yayınlanacak yapımların ardından gün içinde yetkili şirket tarafından ölçümlerin değerlendirilmesi sonucu açıklanmaktadır. Yetkili şirket reyting sonuçlarını bir gün sonra sabah 10:00’da açıklamaktadır. Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Geçen haftanın reyting sonuçları (19 Mayıs 2021 Çarşamba)

Yetkili firma tarafından reyting sonuçları Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride açıklanmaktadır. 19 Mayıs Çarşamba günü sonuçlarına bakıldığında Total grupta ilk sıra ATV’nin sevilen dizisi Kuruuş Osman’ın oldu. AB grubunda ise ilk sırayı Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz kaptırmadı. ABC grubunda ise ilk sıra yine Kuruluş Osman dizisinin oldu. Total, AB ve ABC grubunda ilk 10 ise şu şekilde;