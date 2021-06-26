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26 Haziran 2021 Cumartesi günü TRT Spor yayın akışı

26 Haziran 2021 Cumartesi gününün önemli manşetlerinden Cumartesi günü TRT Spor yayın akışı haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Cumartesi günü TRT Spor yayın akışı haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

26 Haziran 2021 Cumartesi 06:00
26 Haziran 2021 Cumartesi günü TRT Spor yayın akışı
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

 

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İngiltere - İskoçya

08:40 UEFA Euro 2020 Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 UEFA Euro 2020 Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

12:00 Spor Bülteni

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Hafta Sonu

14:00 Kupa Günlüğü

15:50 Efsanelerin İzinde

16:00 Spor Hafta Sonu

17:45 UEFA Euro 2020 Özetler

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Kupa Günlüğü

19:45 UEFA Euro 2020 Özetler

20:00 Spor Bülteni

20:55 Takvim Yaprakları

22:00 Portekiz - Almanya

23:40 UEFA Euro 2020 Özetler

23:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

00:00 Kupa Gecesi

02:00 İngiltere - İskoçya

03:40 Kupa Gecesi

05:40 UEFA Euro 2020 Özetler

06:15 Avrupa Şampiyonası Klasikler

06:20 Takvim Yaprakları

06:25 UEFA Euro 2020 Özetler

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler TRT Spor 26 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Milli Takım Özetler ile başlıyor. Gündüz kuşağında Spor Bülteni, Spor Artı, Yüz Yüze Futbol gibi programlar yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Avrupa Şampiyonası Klasikler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 26.06.2021 06:00
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