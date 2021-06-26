26 Haziran 2021 Cumartesi günü TRT Spor yayın akışı

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.
Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışını merak ediyor.
TRT Spor 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İngiltere - İskoçya
08:40 UEFA Euro 2020 Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 UEFA Euro 2020 Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
12:00 Spor Bülteni
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Hafta Sonu
14:00 Kupa Günlüğü
15:50 Efsanelerin İzinde
16:00 Spor Hafta Sonu
17:45 UEFA Euro 2020 Özetler
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Kupa Günlüğü
19:45 UEFA Euro 2020 Özetler
20:55 Takvim Yaprakları
22:00 Portekiz - Almanya
23:40 UEFA Euro 2020 Özetler
23:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
00:00 Kupa Gecesi
02:00 İngiltere - İskoçya
03:40 Kupa Gecesi
05:40 UEFA Euro 2020 Özetler
06:15 Avrupa Şampiyonası Klasikler
06:20 Takvim Yaprakları
06:25 UEFA Euro 2020 Özetler
TRT Spor nasıl izlenir?
TRT Spor 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler TRT Spor 26 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Milli Takım Özetler ile başlıyor. Gündüz kuşağında Spor Bülteni, Spor Artı, Yüz Yüze Futbol gibi programlar yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Avrupa Şampiyonası Klasikler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.
TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.
TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…
TRT Spor frekans bilgileri
Kanal adı: TRT SPOR HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 86
D-Smart: 86
Tivibu: 85
Kablo TV: 911
Turkcell TV+