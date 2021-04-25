25 Nisan 2021 Pazar reyting sonuçları: Teşkilat, Kefaret, Menajerimi Ara kim birinci oldu?

25 Nisan Pazar gününün reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 25 Nisan Pazar gününe ait reyting sonuçları henüz belli olmadı. Geçen hafta yani 18 Nisan günü reytinglerde birinci olan Teşkilat dizi olmuştu. İşte geçen haftanın reyting sıralaması

18 Nisan Total ilk 10’da hangi programlar yer alıyor?

1. TEŞKİLAT (TRT 1)

2. TEŞKİLAT (ÖZET) (TRT 1)

3. GÜLBİN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU (FOX TV)

4. SURVIVOR TV8

5. SHOW ANA HABER SHOW TV

6. ELTİLERİN SAVAŞI (T.S) SHOW TV

7. KEFARET FOX

8. PROF.DR.NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV

9. ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 KANAL D

10. HABER ONU SHOW TV