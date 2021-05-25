İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

25 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 25.05.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 18:03
25 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

 TRT 1 yayın akışı içerisinde 01 Mayıs Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 01 Mayıs Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 01 Mayıs Cumartesi yayın akışı

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Beni Bırakma 

08:00 Kuşlarla Yolculuk

08:40 Masumlar Apartmanı 

11:30 Anneler Stüdyo 

13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs 

16:15 Maceraya Yolculuk 

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı 

23:45 Mavera (Altyazılı)

01:10 İyilik Hikayeleri 

02:15 Mesnevi'den Hikayeler 

02:45 Sahur Bereketi 

04:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 25.05.2021 18:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz 26 Mayıs yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Sadakatsiz 26 Mayıs yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
İlker Ayrık Seksenler'e geri mi döndü? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?
İlker Ayrık Seksenler'e geri mi döndü? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?
Netflix Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Netflix Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Merdan Yanardağ kimdir, kaç yaşında? Merdan Yanardağ hayatı ve biyografisi
Merdan Yanardağ kimdir, kaç yaşında? Merdan Yanardağ hayatı ve biyografisi
Baş Belası dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! ATV Baş Belası ne zaman başlıyor?
Baş Belası dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! ATV Baş Belası ne zaman başlıyor?
Show TV Cam Tavanlar dizisi 1. bölüm ne zaman? Cam Tavanlar dizisi yayın tarihi belli oldu
Show TV Cam Tavanlar dizisi 1. bölüm ne zaman? Cam Tavanlar dizisi yayın tarihi belli oldu

Popüler Haberler

ATV 25 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
25 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
25 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
25 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 25 Mayıs 2021 Salı Show TV dizi, film ve programları
25 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışında neler var?
25 Mayıs 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Star TV'de 25 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 25 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2021
FOX TV Defne ile Son Gece oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2021 Diyetisyen devlet çalışanı maaşları
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ne? Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kim? Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Temmuz ayında zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?
Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
BİM ürünlerinden Kumtel yağlı radyatör özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
2021 Şevval ayı ne zaman başlar, ne zaman biter? Şevval ayı orucu nedir, nasıl tutulur?
Hekimoğlu 51.bölüm Kanal D canlı izle – 25 Mayıs 2021 Salı tek parça Hekimoğlu yeni son bölüm izle
PTT hesabından çekilmeyen para ne olur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.