25 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Masumlar Apartmanı, EDHO reyting birincisi kim oldu?

25 Mayıs 2021 Salı gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Salı akşamları televizyon ekranlarından birbirinden değerli programların yanı sıra sevilen diziler büyük bir reyting savaşının içerisine girişiyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

Salı akşamları televizyonda Masumlar Apartmanı, EDHO dizileri yayınlanırken, bu dizilerin yanı sıra Survivor 2021 gibi ekranların fenomen programları da yayınlanıyor.

25 Mayıs 2021 Salı reyting sonuçları

Geçen haftanın reyting sonuçları (18 Mayıs 2021 Salı)

25 Mayıs Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları bu akşam yayınlanacak yapımların ardından gün içinde yetkili şirket tarafından ölçümlerin değerlendirilmesi sonucu açıklanmaktadır. Yetkili şirket reyting sonuçlarını bir gün sonra sabah 10:00’da açıklamaktadır. Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Yetkili firma tarafından reyting sonuçları Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride açıklanmaktadır. 18 Mayıs Salı günü sonuçlarına bakıldığında Total grupta ilk sıra ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın oldu. AB grubunda ise ilk sırayı TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı kaptırmadı. Total ve AB grubunda ilk 10 ise şu şekilde;