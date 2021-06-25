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25 Haziran 2021 Cuma TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Cuma TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 25 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 09:01
25 Haziran 2021 Cuma TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 25 Haziran 2021 Cuma TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 25 Haziran 2021 Cuma yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 25 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Spor Kitaplığı
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 13:50 Takvim Yaprakları
  • 13:55 Hava Durumu
  • 14:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 15:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 16:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " HOLLANDA - AVUSTURYA "
  • 18:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 19:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İSVEÇ - SLOVAKYA "
  • 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
  • 22:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " HIRVATİSTAN - ÇEK CUMHURİYETİ "
  • 00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
  • 02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İNGİLTERE - İSKOÇYA "
  • 03:40 Kupa Gecesi
  • 05:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:15 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 06:20 Takvim Yaprakları
  • 06:25 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:58 İstiklal Marşı
 

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 25 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 25 Haziran 2021 Cuma TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 25 Haziran 2021 Cuma yayın akışı sabah Olimpiyat programları ile başlıyor .Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Spor Akşamı ve Spor Artı programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+

 


Son Güncelleme: 25.06.2021 09:01
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