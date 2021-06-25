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25 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışında neler var?

Cuma Show TV yayın akışında neler var? haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 25.06.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 12:17
25 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışında neler var?
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 25 Haziran 2021 Cuma Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 25 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 25 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 25 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

  • 06:00 Alev Alev
  • 10:45 Züğürt Ağa
  • 13:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
  • 15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 SHOW Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 23:30 Çekişme

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 25 Haziran 2021 Cuma yayın akışı sabah Alev Alevdizisiyle başlıyor. Show TV 25 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Ebru Akel’le Kadın İsterse yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Sevcan’la Lezzet Yolunda adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 25 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, ardından ise Kana Kan filmi yayınlanıyor. 25 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 25.06.2021 12:17
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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