25 Ekim Pazar bugün televizyon ekranlarında hangi diziler var? Yayınlanacak diziler

25 Ekim Pazar günü televizyon ekranlarına 5 yeni dizi geliyor. Televizyon ekranlarının karşısında sevdiği yapımı takip etmek isteyen milyonlarca kişi ekranlara gelecek yapımları araştırıyor. Birbirinden farklı hayat hikayeleriyle ekranlarda yer alacak yapımlar izleyicilerin karşısına çıkacak.
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlanacak diziler neler?
25 Ekim Pazar günü;
Show TV ekranlarında Arıza 7. bölüm saat 20.00’de,
Star TV ekranlarında Menajerimi Ara 10. bölümü saat 20.00’de,
Fox TV ekranlarında Öğretmen dizisi 7. bölümü saat 20.30’da,
TRT 1 ekranlarında Tövbeler Olsun dizisi 11. bölümü saat 20.00’de ekranlarda olacak.
Son Güncelleme: 25.10.2020 16:43