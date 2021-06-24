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24 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?

Basın bülteninde göze çarpan Perşembe Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 24 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimize göz atarak, Perşembe Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

24 Haziran 2021 Perşembe 22:16
24 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 24 Haziran 2021 Perşembe Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 24 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Ada Masalı

18:30 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV 24 Haziran 2021 Perşembe günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. 24 Haziran 2021 Perşembe Akşam kuşağında ise Akrep dizisi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 24.06.2021 22:16
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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