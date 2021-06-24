İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışında neler var?

Haber okurlarının merakını uyandıran Perşembe Kanal D yayın akışında neler var? haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 24.06.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

24 Haziran 2021 Perşembe 03:02
24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışında neler var?
Takip Et:

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında  24 Haziran 2021 Perşembe yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor.  24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D  24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D  24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 BAHT OYUNU

23:15 AŞKIN TARİFİ

02:15 GELİNİM MUTFAKTA

04:15 BODRUM MASALI

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında  24 Haziran 2021 Perşembe günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Camdaki Kız dizisi ekranlara geliyor.  24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D  24 Haziran 2021 Perşembe dizi yayın akışında Camdaki Kız dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında  24 Haziran 2021 Perşembe günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22

 


Son Güncelleme: 24.06.2021 03:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Güncel Yayın AkışıKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öznur Ön kim, kaç yaşında? Öznur Ön biyografisi
Öznur Ön kim, kaç yaşında? Öznur Ön biyografisi
Bayan bacak lakaplı Serpil Örümcer kim? Yer aldığı yapımlar ve bestelediği şarkılar neler?
Bayan bacak lakaplı Serpil Örümcer kim? Yer aldığı yapımlar ve bestelediği şarkılar neler?
Alper Aslanoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Alper Aslanoğlu hangi projelerde yer aldı?
Alper Aslanoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Alper Aslanoğlu hangi projelerde yer aldı?
Niyazi Taligacı kimdir? Niyazi Taligaci hakkında bilgiler
Niyazi Taligacı kimdir? Niyazi Taligaci hakkında bilgiler
Serhan Kurt kimdir, sevgilisi var mı? Rol aldığı yapımlar neler?
Serhan Kurt kimdir, sevgilisi var mı? Rol aldığı yapımlar neler?
Tayfun Akalın kimdir? Kaç senesinde vefat etti? Tayfun Akalın neden vefat etti?
Tayfun Akalın kimdir? Kaç senesinde vefat etti? Tayfun Akalın neden vefat etti?

Popüler Haberler

24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışında neler var?
24 Haziran 2021 Perşembe günü Star TV yayın akışı
24 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
24 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışında ne var?
24 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Kanal 7'de 24 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışında neler yer alıyor?
24 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışında neler var?
24 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışında ne var?
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
2021 Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir? Kimler esnaf kefalet kredilerinden yararlanabilir?
Masum 439.bölüm fragmanı ve 4 Haziran 2021 Cuma özeti Kanal 7
PTT kart iban numarası nerde yazar, kart üzerinde iban numarası nerede?
Pınar Öğün kimdir? Kaç yaşındadır? Pınar Öğün hangi projelerde yer almıştır?
Emanet 196.bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Serhan Kurt kimdir, sevgilisi var mı? Rol aldığı yapımlar neler?
Kanal D Yüzleşme programı başvuru formu
TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 23 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 dizi, film ve programları
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 23 Haziran 2021 Çarşamba
Önümüzdeki 3 Yıl Bu Hasarların Telafisi ile Mücadele Edilecek!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.