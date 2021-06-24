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24 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Perşembe ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 24 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizde, Perşembe ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

24 Haziran 2021 Perşembe 00:01
24 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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ATV birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 24 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına ATV’de bugün ne var, ATV’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. ATV 24 Haziran 2021 Perşembe canlı yayın akışı açıklandı. 

ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 24 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 24 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. ATV 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER

20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

00:20 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU

01:30 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

04:30 KURULUŞ OSMAN

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında 24 Haziran 2021 Perşembe günü gündüz kuşağında yayınlar Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen dizi Beni Bırakma ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer alırken akşam kuşağında Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekranlara geliyor. ATV 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında 24 Haziran 2021 Perşembe günü Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, 24 Haziran 2021 Perşembe ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında 24 Haziran 2021 Perşembe günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24

 


Son Güncelleme: 24.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
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